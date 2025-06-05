Кино на неделю: Экранизация произведения Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли и не только - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Жизнь Чака»

Жанр - фантастика, фэнтези, драма (США)

Режиссер - Майк Флэнаган

В главных ролях: Том Хиддлстон, Джейкоб Тремблей, Чиветель Эджиофор, Карен Гиллан, Миа Сара, Карл Ламбли

Рейтинги: IMDb – 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

«Балерина»

Жанр - боевик, триллер (США)

Режиссер - Лен Уайзман

В главных ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено

Рейтинги: IMDb – 7,4/10,

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Опытная наёмница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи.

«Siccin 8»

Жанр – ужасы (Турция)

Режиссер - Алпер Местчи

В главных ролях - Малика Балджик, Кенюль Юрер, Хатидже Иркин

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: У каждой тайны есть своя цена. А тайны, написанные кровью, никогда не уходят в могилу. «Siccin 8» - это не просто ужас, это совершенно новый, неизвестный вам опыт.

«Hep Yek: Loto»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер - Билал Калйончу

В главных ролях: Инан Улаш Торун, Ондер Ачикбаш, Джансу Туман

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: История о двух друзьях - Алтане и Гюркане, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В поисках удачи они делают ставку в букмекерской конторе и неожиданно выигрывают 50 миллионов лир благодаря случайному совпадению с коррупционным купоном. Однако их внезапное обогащение привлекает внимание как мафии, так и государственных органов, что приводит к череде непредсказуемых и комичных событий.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

Жанр - мультфильм, комедия, фэнтези, приключения, семейный (Россия)

Режиссер - Владимир Николаев

В главных ролях: Юрий Романов, Ирина Обрезкова, Артем Крылов, Максим Сергеев, Виктория Войнич-Слуцкая, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова

Рейтинги: IMDb – 7,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир - от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия - выполнима.