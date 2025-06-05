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МВД показало кадры аварий, к которым привело поведение пешеходов – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
МВД показало кадры аварий, к которым привело поведение пешеходов – ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обратился к пешеходам.

В видеообращении, опубликованном на официальных страницах Центра интеллектуального управления транспортом, начальник сектора данного ведомства Омар Хыдыров, обращаясь к пешеходам, отмечает следующее: «Пешеходы должны передвигаться по пешеходным переходам, тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по велодорожке, не создавая помех велосипедистам. На дорогах с разделительной полосой они обязаны идти по внешнему краю проезжей части. Кроме того, при пересечении дороги пешеход должен выбрать участок с хорошей видимостью».

Отмечается, что, если пешеходный переход отсутствует, дорогу следует пересекать строго под прямым углом к её краю, в местах, которые хорошо просматриваются с обеих сторон и где нет разделительных полос или ограждений: «Пешеходы должны быть внимательными и переходить дорогу только после того, как убедятся, что водители уступают им дорогу. Невыполнение этих правил, предусмотренных статьей 40 Закона о дорожном движении, неизбежно приводит к дорожно-транспортным происшествиям. К сожалению, такие аварии часто заканчиваются гибелью или травмами пешеходов».

Пешеходы, нарушающие правила и создающие угрозу безопасности дорожного движения, не остаются безнаказанными - так, в прошлом году в городах в отношении 13 615 пешеходов, нарушивших правила, были составлены административные протоколы, а за первые 5 месяцев текущего года к ответственности были привлечены 8 713 пешеходов.

Отметим, что в видеообращении представлены кадры ДТП, произошедших по причине того, что пешеходы не следуют установленным правилам.

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