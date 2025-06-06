Погода на субботу: В Баку ожидается до 30° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 7 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночные часы с 6 на 7 июня и вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Южно-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью +18…+20°, днём +25…+30°. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 50–60 %, днём - 40–45 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Локально осадки будут носить ливневый и интенсивный характер, возможен град, в высокогорных районах - переход в снег. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха: ночью +16…+20°, днём +26…+30°, в горах - ночью +5…+10°, днём +15…+20°.