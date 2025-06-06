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Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за экстремальный трюк – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:00 - Сегодня
Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за экстремальный трюк – ВИДЕО

62-летний голливудский актер Том Круз установил новый мировой рекорд, став обладателем титула Книги рекордов Гиннесса за наибольшее количество прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком - актёр совершил их 16 раз.

Опасный трюк был выполнен во время съёмок восьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима», получившего название «Финальная расплата», сообщает 1news.az со ссылкой на CNN.

«Том не просто играет героев боевиков - он и есть герой боевика!» - заявляет главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей, подчеркнув, что эта награда признание абсолютной бесстрашности Т.Круза.

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