Трамп заявил, что не жаждет разговора с Маском

Президент США Дональд Трамп не очень хочет проводить телефонный разговор с бизнесменом Илоном Маском, который выразил готовность пообщаться, заявил Трамп в пятницу в интервью телеканалу ABC.

«(Под Илоном Маском - ИФ) Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?»- переспросил он журналиста, добавив, что сейчас ему «не особенно интересно» разговаривать с бизнесменом.

При этом Трамп упомянул, что Маск, со своей стороны, выражал желание созвониться с ним.

В ночь на пятницу Маск опубликовал серию сообщений в соцсети X. В своих постах бизнесмен, в частности, заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки. Маск также ответил "да" на сообщение, автор которого призвал объявить Трампу импичмент.

Трамп в свою очередь допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компаниями Маска. Бизнесмен в ответ объявил, что его фирма SpaceX «немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon».

Также Маск обвинил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которого подозревают в преступлениях сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

Источник: Интерфакс