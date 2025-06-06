Пассажирка оказалась зажата в автомобиле после столкновения трёх автомобилей в Хачмазском районе – ВИДЕО

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги Гяндов - Ялама, проходящем по территории Хачмазского района, в результате которого пассажирка оказалась зажата в автомобиле.

В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Северного регионального центра МЧС сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате столкновения легковых автомобилей марок «ГАЗ-3110», «Kia Rio» и «Mitsubishi Pajero» - пассажир, находившийся в автомобиле «Kia Rio», получил травмы различной степени тяжести и оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специального оборудования спасатели извлекли из деформированного автомобиля жительницу села Узунбояд Шабранского района Тарану Алиеву (1988 г.р.) и передали её бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.