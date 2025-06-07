Двое граждан Азербайджана получили ножевые ранения в Черногории

Минувшей ночью в городе Улцине (Черногория) были ранены двое граждан Азербайджана, А.М. (34) и Дж.А. (39), полиция ведет интенсивные поиски нападавших.

По данным Vijesti, нападение произошло в квартире недалеко от площади Велика плажа, где А.М. и Дж.А. получили ножевые ранения.

Оба раненых были доставлены в больницу общего профиля, где им была оказана медицинская помощь.

О случившемся был проинформирован государственный прокурор Высшей государственной прокуратуры Подгорицы.

«Сотрудники Регионального центра безопасности «Юг» и Управления безопасности города Улцинь принимают неотложные меры и действия по выяснению всех обстоятельств произошедшего, а также меры и действия по установлению, местонахождению и задержанию лиц, совершивших данное уголовное преступление», — сообщили в управлении.

Источник: Vijesti