Музыкальное лето в Sea Breeze началось с аншлага и признания в любви - ФОТО

Sea Breeze открыл летний музыкальный сезон сольным концертом народного артиста Азербайджана Мири Юсифа.

6 июня в Sea Breeze стартовал летний музыкальный сезон 2025. Первым большим событием стала программа Мири Юсифа на главной летней сцене - народный артист выступил с аншлаговым опен-эйр концертом, собрав зрителей на побережье Каспийского моря.

Перед его выходом на сцену гостей ждал музыкальный сюрприз: вечер начался с коротких сетов Дмитрия Колдуна и Амирчика. Оба исполнителя задали тон вечеру, выступив с живыми номерами под открытым небом.

Главный музыкальный сет вечера принадлежал Мири Юсифу - в программе прозвучали как хорошо знакомые хиты, так и новые композиции. Концерт стал не только открытием сезона, но и первым в серии летних мероприятий Sea Breeze, запланированных на ближайшие месяцы.

«Я ожидал, что концерт пройдет хорошо, но получилось даже лучше. Я увидел лучшую концертную организацию за последние несколько лет, мы с моей командой получили огромное удовольствие» - заявил со сцены Мири Юсиф.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало предложение руки и сердца, сделанное прямо во время концерта. Гость из Турции Атаджан Эрдоган вышел на сцену, чтобы признаться в любви и попросить руки своей девушки Башак Далоглу. Зал встретил её «да» бурными аплодисментами и восторженными возгласами.

Фото предоставлены пресс-службой Sea Breeze