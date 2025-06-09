Погода на вторник: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 10 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых районах полуострова возможен кратковременный небольшой дождь и грозы. Северо-западный ветер днём сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит +20-22°C, днём +27-32°C. Атмосферное давление - около 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 60-65%, днём 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах местами пройдут дожди с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, возможно выпадение града. Ночью и утром в некоторых горных районах будет слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью +17–22°C, днём +30–35°C; в горах ночью +8–13°C, днём +15-20°C.