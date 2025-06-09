Балет Фикрета Амирова «1001 ночь» покорил Минск – ФОТО

4-5 июня международный фестиваль «Балетное лето» в Большом театре Беларуси открылся балетом выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова «1001 ночь» в постановке известного хореографа, народного артиста России Эльдара Алиева.

В спектакле принимали участие ведущие балетные артисты Приморской сцены Мариинского театра и также симфонический оркестр и хор Мариинского театра (Санкт-Петербург).

За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) маэстро Эйюб Кулиев, главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии. Сольные вокальные партии исполняли солисты Мариинского театра - Анастасия Кикоть и Самира Галимова, а партию тара - Рамин Азимов и Надежда Медведева. Этот вечер стал настоящим путешествием в мир восточных сказок, музыки, танца, голоса.

После каждого спектакля переполненный зал Большого театра принимал участников громкими стоячими овациями.

После первого показа с тёплыми словами благодарности за подаренный праздник к коллективу Приморской сцены Мариинского театра и азербайджанскому дирижеру обратились Председатель Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр культуры Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Чернецкий, вице-премьер Виктор Каранкевич и генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.