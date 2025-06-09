Актрису ТЮЗа сбил скутер, у неё сотрясение мозга – ВИДЕО

Актриса Театра юных зрителей Ирaда Рашидова в интервью Xəzər Xəbər, что была сбита скутером, когда переходила дорогу в центре Баку.

И.Рашидова рассказывает, что после вызова скорой помощи её отвезли в поликлинику, а затем госпитализировали в Республиканскую нейрохирургическую больницу – инцидент, в результате которого у актрисы сотрясение мозга, произошел три дня назад,

По факту происшествия продолжается расследование правоохранительными органами – более подробно о произошедшем можно узнать, просмотрев нижеприведенный сюжет.