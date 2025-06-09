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​​​​​​​Дочь Нармин Керимбековой обвинили в повреждении антикварного автобуса: Певица прокомментировала ситуацию – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:08 - Сегодня
​​​​​​​Дочь Нармин Керимбековой обвинили в повреждении антикварного автобуса: Певица прокомментировала ситуацию – ФОТО – ВИДЕО

Фотограф Келвин Гасымов рассказал в Instagram Stories о том, что дочь популярной азербайджанской певицы Нармин Керимбековой повредила принадлежащий ему антикварный автобус марки Ford MK 2.

Фотограф отметил в Stories, что подобный автобус в Азербайджане в единственном экземпляре и сейчас он оказался поврежденным несовершеннолетней дочерью Н.Керимбековой, которую К.Гасымов назвал «потенциальной будущей преступницей», заявил, что она «идет по стопам матери», подчеркнув, что намерен разбираться в суде и готов пойти в школу, где учится дочь певицы.

«Если ты не можешь воспитать ребенка, то отдай дочь государству. Прошло 10 дней, никто не извинился и не возместил ущерб. Наоборот, говорит «ребенок, подавай в суд, разберемся» - отмечает фотограф, показывая, какой ущерб нанесен его автобусу (сломана дверь, фара, появились непристойные символы и надписи – прим.ред.) и демонстрируя в соцсети кадры с камер видеонаблюдения на стоянке, где находился автобус.

Нармин Керимбекова сделала официальное заявление для СМИ в связи с произошедшим, отметив, что «опирается на факты»: «Примерно 7–10 дней назад моя дочь пришла домой и сказала: «Мама, у нас во дворе стоит фургон, который никто не использует. Внутри и снаружи на нём написаны оскорбительные слова и ругательства. Внутри он тоже пустой, сиденья и всё остальное убрано». Моя дочь занимается живописью, она талантливая. Она спросила: «Мама, можно я там сделаю рисунки?». Ведь на автобусе и так уже были надписи. Ребёнок сообщил мне информацию именно так. Я уточнила, действительно ли этот автомобиль не используется. С точки зрения 11-летнего ребёнка, это старая, забытая машина. Она нарисовала на нём рисунки и сообщила мне об этом. На этом разговор был окончен».

Кадры из Instagram Stories фотографа Келвина Гасымова

По словам певицы, через несколько дней к ней домой пришла полиция: «Они сказали, что хотят поговорить с ребёнком. Я разрешила. Поговорили с дочерью, и она полицейским повторила то же, что сказала мне. Моя дочь сказала: «Но я не залезала на машину, до нас там уже были надписи, я просто сделала там фотографии». Полицейские ушли и вызвали нас в участок, чтобы мы написали объяснительную. После этого я передала дело отцу ребёнка и подробно всё ему рассказала, в том числе и про ошибку нашей дочери. Сказала: если нужно выплатить компенсацию - выплатим. У ребёнка есть ошибка, но это не было сделано намеренно. Всё равно ответственность несут родители. Когда отец пошёл в отделение, ему издалека показали видео и сказали, что якобы дети нанесли и другой ущерб. Насколько я знаю, отец моей дочери разговаривал с заявителем, но, по-моему, у них не получилось прийти к общему мнению. Сумма, озвученная другой стороной, показалась неадекватной. После отец ребёнка сказал: «Какие бы шаги вы ни предпринимали - подаёте в суд или что-то ещё - это уже ваше дело». Стороны не поняли друг друга, то есть договориться не удалось. Что происходило дальше - мне неизвестно, потому что я лично не знакома с владельцем автобуса».

Н.Керимбекова рассказывает, что с ней никто не связывался: «Никто не выразил протест или претензию. Произошло какое-то недоразумение, причём в грубой форме. Хотя всё это можно было решить спокойно и давно. Просто случилось неправильное направление ситуации. В результате прошлой ночью я вижу, что в Instagram начали появляться публикации - упоминается моё имя, распространяется видео, где издалека видны двое детей и так далее. От человека, которого я никогда не знала и с которым никогда не сотрудничала, в мой адрес звучат оскорбительные слова, унижающие личность и достоинство. Присутствие моего ребёнка в этих публикациях тоже крайне неприятно. Моя дочь воспитанная. Она не преступница и не совершала тяжкого преступления. Если она где-то сделала неуместную рисунок/фотографию - ответственность за это несут родители. Моему ребёнку 11 лет».

«Если у кого-то была претензия, я ожидала, что со мной свяжутся. Если бы я знала, что он из нашей сферы, я бы сама вышла на контакт. Но он не попытался со мной пообщаться, зато на разных страницах публикуются слова от моего имени, якобы я сказала, что ребенок все сделал правильно. Никогда такого не говорила. Те непристойные слова, которые были написаны обо мне, давали мне право предпринять серьёзные шаги. Но я этого не сделала. Я до сих пор считаю, что этот вопрос можно решить мирным путём. В любом случае я попытаюсь, посмотрим, как дальше сложится ситуация. Суть в том, что мы не сделали того, в чём нас обвиняют, но да — ребёнок действительно нанёс ущерб. Если нужно - выплатим компенсацию. Мы готовы нести ответственность и идти на диалог» - подытоживает певица.

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