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Самолет Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Рустам Азимов09:25 - Сегодня
Самолет Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Qantas Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон–Сингапур, обратился с запросом о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолёт типа Airbus A380 благополучно приземлился по бакинскому времени в 07:55. Пассажиру была немедленно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжается необходимая медицинская оценка и наблюдение за состоянием пассажира.

Отметим, что Airbus A380 считается крупнейшим пассажирским самолётом в мировой авиации. Этот двухпалубный, четырёхдвигательный авиалайнер способен перевозить сотни пассажиров и может приземляться только в международных аэропортах, соответствующих специальным техническим стандартам.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащён современным наземным оборудованием, широкими взлётно-посадочными полосами и высококлассной инфраструктурой обслуживания для приёма самолётов типа A380. В этом контексте Баку является одним из немногих аэропортов в регионе, обладающим полной технической и операционной готовностью к приёму подобных воздушных судов.

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