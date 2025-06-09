Опасны ли макароны «Barilla»? Официальный комментарий AQTA

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) прокомментировало распространяющуюся в СМИ и социальных сетях информацию о макаронах марки «Barilla».

Напомним, что на некоторых новостных сайтах появилась информация о том, что партия макарон из цельнозерновой пшеницы «İntegrale Vollkorn Penne Rigate» под товарным знаком «Barilla» была отозвана с продажи в ряде стран из-за выявленного несоответствия.

В AQTA отметили, что упомянутая в новостях партия не была импортирована в Азербайджан: «Кроме того, по результатам лабораторных исследований других партий продукции под этим товарным знаком, ввезённых в страну, не было выявлено никаких отклонений по показателям безопасности и качества. Полученные данные позволяют утверждать, что макароны марки «Barilla», поставляемые в Азербайджан, пригодны для употребления».