Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту Бостона - ВИДЕО

Голливудский актер, обладатель премии «Оскар» Бенисио Дель Торо неожиданно оказался в центре курьёзной ситуации в аэропорту.

Во время интервью в шоу «Late Night with Seth Meyers» актёр рассказал, что текст сценария фильма «The Phoenician Scheme» (Финикийская схема) в его ручной клади вызвал подозрения у службы безопасности аэропорта в Бостоне, когда он направлялся в Лос-Анджелес.

«У меня в сумке был сценарий и ноутбук, который я забыл вытащить. Сотрудники TSA (Управление транспортной безопасности – прим.ред.) попросили проверить сумку. Я делаю крупные заголовки в сценариях, чтобы быстро ориентироваться. Первая сцена: «Салон самолёта: Бомба». Вторая: «Кабина пилота: Пилот катапультировался». Третья: «Крушение», - рассказал дель Торо.

Сотрудник TSA начал читать сценарий, и, как вспоминает актёр, просто поднял палец, закрыл сумку и вышел. Вскоре подошли пятеро сотрудников службы, а потом и старший смены.

«Он посмотрел на меня - возможно узнал, и после некоторой паузы меня отпустили», - добавляет актер.

Фильм режиссера Уэса Андерсона «Финикийская схема» - это криминальная драма с элементами триллера. В центре сюжета - богатый бизнесмен Жа-жа Корда, роль которого исполняет Бенисио дель Торо. После того как он назначает свою дочь, монахиню по имени сестра Лизл (в исполнении Мии Триплтон), единственной наследницей своего состояния, вокруг него начинается опасная и смертельно серьёзная борьба.