За два дня из незаконного оборота изъято около 34 кг наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции 7 и 8 июня, было обнаружено и изъято почти 34 килограмма наркотических средств.

Из незаконного оборота изъяты около 11,9 килограмма героина, более 21,9 килограмма марихуаны и 141 грамм метамфетамина, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, полицейские выявили и изъяли 43 куста конопли, выращенные методом культивации - также были уничтожены 54 000 дикорастущих кустов конопли общим весом 11,4 тонны.

«Решительная борьба в этом направлении продолжается» - отмечают в МВД.