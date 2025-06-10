 Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Феликс Вишневецкий13:17 - Сегодня
Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Северо‑западный ветер утром сменится юго‑восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-22°C тепла, днём 27-32°C тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днём 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22°C тепла, днём 31-36°C тепла, в горах ночью 8-13°C тепла, днём 15-20°C тепла.

Поделиться:
222

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем

Мнение

«Священный» разлом, или почему Пашинян пошел на открытую конфронтацию с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного ...

Мнение

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Общество

Верховный суд оставил в силе конфискацию имущества экс-главы ИВ Шамкира

20-летняя студентка скончалась от отравления, предположительно, арбузом

Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Азербайджанское оливковое масло удостоено Золотой медали в Лондоне

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Баку псевдохирург с дипломом инженера-нефтяника выдавал себя за врача в частной клинике - ВИДЕО

Елена Зеленская: на первом в мире танкере-музее в Баку заработал аудиогид на украинском языке

Из Украины в Азербайджан экстрадировано лицо, находящееся в международном розыске

Актрису ТЮЗа сбил скутер, у неё сотрясение мозга – ВИДЕО

Последние новости

Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем

Сегодня, 16:02

Спикер парламента Армении: У ААЦ будет новый католикос

Сегодня, 15:54

Армения открыла почетное консульство в Кливленде

Сегодня, 15:45

«Священный» разлом, или почему Пашинян пошел на открытую конфронтацию с Армянской церковью?

Сегодня, 15:40

В Азербайджане будет введен новый стабильный месячный тариф на газ

Сегодня, 15:32

В Азербайджане будет введен фиксированный месячный тариф на электроэнергию

Сегодня, 15:29

Будет создан механизм гражданской обороны ОТГ

Сегодня, 15:14

Дима Билан спел с группой «Ay Yola» их международный хит «Homay» - ВИДЕО

Сегодня, 15:09

Гурбангулы Бердымухамедов посетит Азербайджан

Сегодня, 15:07

Иран получил доступ к информации об израильской ракетной программе

Сегодня, 15:05

Звезда фильма «Тахмина» актриса Лариса Халафова перенесла инсульт

Сегодня, 14:57

Верховный суд оставил в силе конфискацию имущества экс-главы ИВ Шамкира

Сегодня, 14:56

Компания азербайджанского миллиардера, имеющая задолженность в 356 тысяч, выставила TIR-ы на аукцион

Сегодня, 14:40

20-летняя студентка скончалась от отравления, предположительно, арбузом

Сегодня, 14:29

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Государственного таможенного комитета - ФОТО

Сегодня, 14:27

Стрельба в австрийской школе: число погибших возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:10

Премьер-министр Али Асадов находится с официальным визитом в Узбекистане - ФОТО

Сегодня, 13:47

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Сегодня, 13:45

МИД Ирана: шестой раунд переговоров с США по ядерному досье пройдет 15 июня

Сегодня, 13:43

В Нахчыване пройдут учения «Несокрушимое братство-2025» и «Мустафа Кемаль Ататюрк-2025» - ВИДЕО

Сегодня, 13:38
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36