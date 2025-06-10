Погода на среду: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 11 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Северо‑западный ветер утром сменится юго‑восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-22°C тепла, днём 27-32°C тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днём 35-40%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами временами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22°C тепла, днём 31-36°C тепла, в горах ночью 8-13°C тепла, днём 15-20°C тепла.