Звезда фильма «Тахмина» актриса Лариса Халафова перенесла инсульт

Проживающая и работающая в Москве 75-летняя азербайджанская актриса Лариса Халафова перенесла инсульт.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Актерского агентства Сабухи Мамедов.

Известно, что перенесшая инсульт Л.Халафова находится в больнице и идет на поправку – рядом с актрисой друзья и близкие. Отмечается, что по понятным причинам работать в полной мере в настоящий момент и до неопределенного времени она не сможет. Подчеркивается, что все заботы о Л.Халафовой взяла на себя ее дочь, и актриса нуждается в финансовой помощи.

Лариса Халафова родилась 29 января 1950 года в Баку. Окончила Театральное училище имени Б.В.Щукина (1972). В 1972-1974 годах - актриса Свердловского драматического театра, с 1975 года была актрисой Азербайджанского русского драматического театра имени С.Вургуна.

В кино с 1966 года – ее первая роль Диляра в фильме «Следствие продолжается»; также известна по ролям в фильмах «Лев ушел из дома», «Тахмина» (роль Медины – подруги главной героини - прим.ред.), «Крестоносец», «Каменская» и т.д.