На этой дороге будет полностью ограничено движение

В связи с ремонтом моста, расположенного на 2-м километре автодороги Р-51 М-2 (336 км) - Гянджа, с 00:00 11 июня будет полностью ограничено движение транспортных средств на данном участке.

Ограничение будет действовать до окончания ремонтных работ, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Движение транспортных средств будет временно обеспечено по альтернативной дороге рядом с мостом.

«Просим водителей с пониманием подойти к проводимым ремонтным работам», - отмечают в Госагентстве.



