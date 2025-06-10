Дети из подготовительных групп будут автоматически зачислятся в 1-й класс

Дети, обучающиеся в подготовительных группах русского сектора и успешно прошедшие собеседование, будут автоматически зачислены в 1-й класс.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования.

Отмечается, что 13 июня обучающиеся в подготовительных группах русской сектора и успешно прошедшие собеседование в отделениях с обучением на других языках будут автоматически зачислены в 1-й класс.

С 17 июня в 11:00 начнётся процесс выбора школы и учителя для детей, успешно прошедших собеседование в отделениях с обучением на других языках.

Отметим, что процесс приёма в первый класс общеобразовательных учреждений, начавшийся 1 мая 2025 года, проводится через портал www.mektebeqebul.edu.az и продлится до 12 сентября 2025 года.