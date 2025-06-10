Стали известны подробности избиения военного журналиста в Баку - ВИДЕO - ОБНОВЛЕНО

Известный журналист Рагиб Гариб стал жертвой нападения неизвестных лиц недалеко от своего дома.

В комментарии телеканалу Baku TV он сообщил, что инцидент расследуется правоохранительными органами.

"Все произошло внезапно — они подошли неожиданно и сразу же направились ко мне. Я упал, и прежде чем успел подняться, 2–3 человека начали буквально перекидывать меня друг другу. В памяти остался лишь один из нападавших. В результате избиения у меня треснула лодыжка — сейчас она в гипсе — и диагностирован перелом ноги. До сих пор не могу понять, что стало причиной этого нападения. Это было абсолютно неожиданно. Надеюсь, что расследование даст ответы на все вопросы", — рассказал Рагиб Гариб.

17:43

Известного военного журналиста Рахиба Гариба избила группа лиц, ему сломали ногу.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошел в «Журналистском доме».

По словам очевидцев, происшествие имело место в результате спора, возникшего в момент парковки автомобиля. Р.Гариб при парковке своей машины незначительно повредил другой автомобиль, за что владелец последнего вместе со своими близкими избили журналиста.

По факту в Сабаильском районном управлении полиции проводится разбирательство.

Р.Гариб рассказал, что из-за полученных травм прошел лечение в Клиническом медцентре.

«В ночное время в военной форме я был в прямом эфире в TikTok. Чтобы показать подписчикам эмблему на своем автомобиле, я спустился во двор. По халатности, не желая того, я нанес автомобилю Range Rover мелкое повреждение. За это владелец машины и его родственник подрались со мной. Я получил травмы, машиной скорой помощи был доставлен в Клинический медцентр. Из больницы вышел позавчера. У меня сломана нога. В настоящее время полиция разбирается с вопросом. Пойду до конца, чтобы добиться наказания виновных», - сказал Р.Гариб.