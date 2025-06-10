В Лянкяране 73-летняя женщина лишилась 22 тыс. манатов, поверив мошеннику

В городе Лянкяран задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий в отношении граждан.

73-летняя женщина, обратившаяся в Лянкяранский районный отдел полиции, заявила, что мошенник, пообещавший освободить ее ребенка из-под ареста, присвоил сумму в размере 22200 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 34-летний Рамин Ганиев, подозреваемый в совершении указанного мошенничества.

В ходе расследования выяснилось, что Р.Ганиев, пообещав другим гражданам построить прибыльный бизнес, присвоил средства на общую сумму 72400 манатов.

Возбуждено уголовное дело по фактам – в отношении Р.Ганиева решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжаются.