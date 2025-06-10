Госагентство прокомментировало информацию об обрушении моста между Сумгайытом и поселком Сарай

В последние дни на некоторых страницах социальных сетей появилась информация о якобы наличии трещин и обрушений на введенном в эксплуатацию в марте текущего года автомобильном мосту, соединяющем город Сумгайыт с поселком Сарай.

«Официально заявляем, что эти данные не отражают действительности и никаких проблем на мосту не наблюдается. Из опубликованного в сетях видео также видно, что проблема заключается в подходах к мосту. Сообщаем, что нашим агентством в указанном районе были проведены только работы по строительству нового моста, никаких ремонтно-восстановительных работ на подъездных путях не проводилось», - говорится в заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Подчеркивается, что ранее аварийный мост был 2-полосным, но в соответствии с интенсивностью движения в будущем, с учетом расширения существующей дороги, мост был построен с 4-полосным движением.

«Также следует отметить, что предложения по реконструкции подъездных путей к мосту с 4 полосами движения были подготовлены нашим агентством и представлены в установленном порядке», - заявляют в Госагентстве.