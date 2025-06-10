Диагностика и стационарное лечение мигрени покрываются за счёт ОМС

Мигрень - одно из самых распространённых неврологических заболеваний, характеризующееся повторяющимися приступами сильной головной боли.

Эти боли зачастую значительно ограничивают повседневную активность пациента, снижают трудоспособность и в значительной степени ухудшают качество жизни - своевременное выявление и правильное лечение мигрени крайне важно для улучшения качества жизни пациента.

Согласно Пакету услуг обязательного медицинского страхования, предоставляется ряд медицинских услуг по диагностике и лечению мигрени - благодаря этим услугам становятся возможными постановка точного диагноза, мониторинг течения заболевания и разработка индивидуального плана лечения, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Диагноз мигрени устанавливается на основе клинической оценки (неврологического осмотра) и применения необходимых инструментально-диагностических методов. С целью точного выявления причины заболевания и исключения других неврологических нарушений, за счёт обязательного медицинского страхования проводятся обследования методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). МРТ позволяет получить детальное изображение головного мозга и своевременно выявить другие возможные причины головной боли, такие как опухоль мозга, инсульт и др. Обследование ЭЭГ фиксирует электрическую активность мозга и помогает отличить приступы мигрени от других состояний с похожими клиническими признаками, например, эпилепсии.

Указанные обследования позволяют подтвердить, что характерные жалобы действительно связаны с мигренью. Так, при приступах мигрени возникают интенсивные, обычно локализованные с одной стороны головы пульсирующие головные боли, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звукам. Современные диагностические методы позволяют точно оценить причины этих симптомов. В результате врач-невролог подбирает для пациента эффективный метод лечения, что способствует снижению частоты и интенсивности приступов мигрени.

Стационарное лечение мигрени при наличии медицинских показаний осуществляется за счёт обязательного медицинского страхования. Чтобы воспользоваться указанными услугами, граждане в первую очередь должны обратиться к семейному врачу или профильному специалисту - врачу-неврологу.

Указанные услуги - консультация невролога, инструментально-диагностические обследования, такие как МРТ и ЭЭГ, а также обеспечение пациента лекарственными препаратами в период стационарного лечения - предоставляются на основании медицинских показаний в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Подчеркнем, что приступы мигрени могут вызываться различными внутренними и внешними факторами. Среди наиболее распространённых раздражающих факторов - сильный стресс, нарушение режима сна или бессонница, гормональные изменения (особенно у женщин в предменструальный период), воздействие яркого света или громких звуков, а также употребление некоторых продуктов питания (например, шоколада, напитков с кофеином и др.). Избегая факторов риска и при правильном лечении можно контролировать заболевание мигрени и восстановить нормальную повседневную активность.