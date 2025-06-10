Водитель VAZ 2107 совершил автохулиганство на трассе Алят-Астара - ВИДЕО

В ходе мероприятий, проведённых сотрудниками дорожного патруля Главного управления Государственной дорожной полиции, были собраны доказательства того, что водитель автомобиля марки VAZ 2107 Махир Мамедли на автодороге Алят-Астара грубо нарушил общественный порядок, проявив автохулиганство.

В ходе расследования выяснилось, что М.Мамедли управлял транспортным средством без доверенности и снял свои опасные действия на видео, которое затем опубликовал в социальных сетях, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что его поступки создали серьёзную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Собранные материалы были представлены в суд, и по решению суда Махир Мамедли был лишён права управления транспортным средством сроком на 1 год, а также подвергнут административному аресту на 15 суток.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз обращается к водителям с призывом о том, что соблюдение правил дорожного движения - это не только требование закона, но и проявление уважения к человеческой жизни: «Нарушения правил создают опасность и влекут за собой юридическую ответственность. Призываем всех быть внимательными и демонстрировать примерное поведение на дороге. Не забывайте, что безопасность дорожного движения - это ответственность каждого!»