Пассажир оказался зажатым в автомобиле в результате ДТП в Сабунчинском районе – ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Джейхуна Шарифова в Сабунчинском районе столицы, в результате которого гражданин оказался зажатым в автомобиле.

По сообщению, к месту происшествия немедленно были направлены спасатели Специальной службы спасения МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

На месте происшествия, при оценке оперативной обстановки, установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что легковой автомобиль марки BMW потерял управление и столкнулся с оградой на обочине дороги, в результате чего пассажир оказался зажатым в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из автомобиля зажатого пассажира - Эльчина Гусейнова (1962 г.р.), и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.