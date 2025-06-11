В России обозначили жесткие критерии для пребывания мигрантов

Мигранты, которые были уволены или отчислены из вуза, не прошли дактилоскопию и не изучали русский язык, должны покинуть РФ.

Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, его слова приводит официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», - сказал министр.

Колокольцев отметил, что в России сохраняются попытки «раскачать ситуацию» с миграцией. Он поручил подчиненным исключить столпотворение мигрантов в пунктах оформления документов и проводить их прием своевременно. «Фотографии и видео очередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема», - подытожил глава МВД.

Источник: ТАСС