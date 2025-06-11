Погода на четверг: В Азербайджане ожидается до 36° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 12 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днём – 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днём - 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ожидаются ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных горных районах местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днём – 31-36° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днём – 20-25° тепла.