Нарушение трудового законодательства обернулось для компании в Масаллы штрафом в 20 тыс. манатов

Генеральная прокуратура продолжает борьбу с нарушениями трудовых прав.

По факту нарушения трудовых прав работника со стороны ООО «R+C-TRANS» проведено расследование в прокуратуре Масаллинского района, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что указанное юридическое лицо привлекло лицо к выполнению соответствующих работ на территории Масаллинского района без заключения трудового договора в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 192.1 Кодекса АР об административных правонарушениях (привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта). Дело было направлено в Сумгайытский городской суд, который постановил наложить на юридическое лицо административный штраф в размере 20 тысяч манатов.

В то же время в отношении директора ООО «R+C-TRANS» Мамедова Рзахана было возбуждено производство по делу об административном правонарушении по той же статье Кодекса. Дело было направлено в Лянкяран-Астаринское региональное отделение Государственной службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения - должностное лицо было оштрафовано на сумму 3 тысячи манатов соответствующим постановлением.