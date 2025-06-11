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Эмин Амруллаев: «Сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий - стратегический приоритет»

Феликс Вишневецкий17:11 - Сегодня
Эмин Амруллаев: «Сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий - стратегический приоритет»

Министр науки и образования Эмин Амруллаев выступил на встрече министров науки, технологий и инноваций в рамках 2-й конференции «Один пояс, один путь» по обмену в области науки и технологий, которая прошла в китайском городе Чэнду.

В своем выступлении министр представил информацию о достигнутых результатах и планируемых инициативах Азербайджана, направленных на развитие международного научного сотрудничества, продвижение инноваций и построение экономики, основанной на знаниях.

Э.Амруллаев подчеркнул, что сотрудничество с Китаем в сферах науки, образования и технологий рассматривается Азербайджаном как стратегический приоритет. Он отметил, что укрепление совместных исследований, трансфер технологий и обмен человеческим капиталом в таких перспективных направлениях, как искусственный интеллект и чистая энергия, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

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