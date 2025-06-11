Иранская принцесса Иман Пехлеви вышла замуж за еврея – ФОТО – ВИДЕО

В минувшие выходные внучка последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви Иман Пехлеви вышла замуж за американского бизнесмена еврейского происхождения Брэдли Шермана – свадебная церемония состоялась в Париже.

О свадьбе И.Пехлеви и Б.Шермана сообщается на официальной странице семьи Пехлеви в социальной сети Instagram, где отмечается, что свадебная церемония прошла с соблюдением традиционного иранского обряда софре-йе акд, который является важной частью персидского обряда заключения брака и символизирует благополучие, плодородие, любовь и свет в совместной жизни пары.

Отмечается, что на церемонии присутствовали вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви, а также родные и близкие друзья семьи.

Парижская свадьба состоялась почти через месяц после того, как пара официально зарегистрировала брак в неформальной церемонии в городском загсе Нью-Йорка – принцесса и ее избранник состоят в отношениях уже 4 года, сообщает 1news.az со ссылкой на The Jewish Chronicle

Известно, что Брэдли Шерман занимает должность руководителя по партнёрствам в компании Matternet - фирме, занимающейся коммерческими дронами для доставки грузов.

На кадрах с церемонии, опубликованных в соцсетях, видно, как И.Пехлеви и Б.Шермана поднимают на стульях во время хоры - традиционного еврейского свадебного танца, что символизирует радость, общность и единство.