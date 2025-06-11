В Государственном театре песни создана мемориальная комната Рашида Бейбутова – ФОТО

10 июня в Государственном театре песни состоялось открытие мемориальной комнаты всемирно известного певца, народного артиста СССР Рашида Бейбутова в связи с днем его памяти.

В мероприятии приняли участие официальные лица, известные деятели культуры и науки, а также члены семьи певца.

Выступившие на мероприятии директор Фонда Рашида Бейбутова Кямиль Шахвердиев, заслуженные деятели искусств - композитор Айдын Азимов и поэт Баба Везироглу подчеркнули огромную роль певца в истории музыкальной культуры Азербайджана.

Создание мемориальной комнаты в театре, основанном Рашидом Бейбутовым и носящем его имя, было расценено как достойная инициатива.

Далее мероприятие продолжилось художественной частью - музыкальный коллектив Театра песни и известные певцы исполнили песни из репертуара легендарного артиста.