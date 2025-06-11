Когда в Азербайджан придет лето?

Астрономическое лето в Азербайджане наступит 21 июня в 06:42:11.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на кафедру астрофизики Бакинского государственного университета.

В это время ось вращения Земли образует наименьший угол с направлением солнечных лучей, Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом (для Баку 73⁰.1) – в этот день наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь. Продолжительность светового дня составит 15 часов 3 минуты 24 секунды, а продолжительность ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 37 минут 5 секунд.