Погода на пятницу: В Баку ожидается до 30° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 13 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове погодные условия в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 20-22° тепла, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

Погода в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди ливневого характера, грозы. Есть вероятность града в отдельных местах. Ночью и утром в некоторых горных районах иногда туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла.