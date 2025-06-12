Кино на неделю: Ромком с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом и не только – ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Материалистка»

Жанр - мелодрама, комедия

Режиссер - Селин Сон

В главных ролях: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль, Зои Уинтерс, Марин Айрленд

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.

«Aşkin yüzü»

Жанр - романтика, драма

Режиссер - Эмре Эрдоглу

В главных ролях: Хелин Кандемир, Онур Сейит Яран, Ишыкназ Озедгу

Рейтинги: IMDb - 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Озгюр и Озлем, чьи пути случайно пересекаются, неожиданно придают смысл жизням друг друга. Страдающий лицевой слепотой Озгюр воспринимает мир через звуки и детали, поскольку не может узнавать людей по лицам. А Озлем, которую всю жизнь словно не замечали, впервые чувствует себя по-настоящему существующей после встречи с ним. Эта наивная связь, зарождающаяся между ними, открывает дверь к внутреннему пути, который изменит их обоих. Озгюр сталкивается со сложными чувствами любви, а Озлем находит смелость заново открыть себя - благодаря тому, что её наконец увидели.

«Как приручить дракона»

Режиссер - Дин ДеБлуа

В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост, Гэбриел Хауэлл, Джулиан Деннисон, Бронвин Джеймс

Рейтинги: Кинопоиск – 8,1/10, IMDb - 8,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны.