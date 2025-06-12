Задержан мужчина, совершавший мошенничество под предлогом продажи дешёвых мобильных телефонов в TikTok

Задержан мужчина, который размещал в TikTok ложные объявления о продаже мобильных телефонов по ценам ниже рыночных и с помощью этих объявлений получал у обратившихся к нему граждан деньги в разных суммах через онлайн-переводы, которые присваивал.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками Лерикского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Мухаммед Аббасов, подозреваемый в совершении этих действий, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что он аналогичным способом обманул в общей сложности 23 человека из столицы и регионов.

«Полиция обращается к гражданам, которые могли пострадать от аналогичных действий М.Аббасова, с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы», - отмечают в МВД.