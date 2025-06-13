В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди, град и мокрый снег

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с дневных часов 14 июня и до дня 17 июня в некоторых районах Азербайджана - начиная с северных и западных - ожидаются дожди с перерывами, возможны грозы.

В отдельных местах осадки могут быть интенсивными и ливневыми, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег.

В связи с ожидаемыми осадками возможно повышение уровня воды в реках, а также кратковременные паводки и наводнения в некоторых реках, стекающих с территории Большого и Малого Кавказа.