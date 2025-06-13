Крысы в спальнях и столовых: Тревожная ситуация в бакинском детском саду – ВИДЕО

В детском саду имени Шахина Аббасова, расположенном в Низаминском районе Баку, зафиксирована крайне неблагополучная санитарная ситуация.

В помещениях учреждения, включая столовые и спальни, замечены крысы, что вызывает беспокойство у воспитанников и их родителей, которые в интервью ARB TV отмечают, что здание давно нуждается в серьёзной реконструкции. Дети также подтверждают, что неоднократно сталкивались с крысами в детском саду.

В Управлении образования города Баку сообщили, что по вопросу модернизации инфраструктуры направлены соответствующие запросы, и в ближайшее время планируется проведение работ по устранению возникшей проблемы.

Более подробно о этом вы можете узнать, просмотрев нижеприведенный сюжет программы «Günə son», выходящей в эфир на канале ARB TV.