Госкомитет по градостроительству и архитектуре запускает серию образовательных встреч для архитекторов - ФОТО

12 июня в Баку состоялась лекция известного российского архитектора - профессора Международной академии архитектуры, члена правления Союза архитекторов России, вице-президента Союза московских архитекторов, члена Союза реставраторов России, лауреата международных архитектурных премий Алексея Гинзбурга.

Мероприятие было организовано Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики при поддержке Университета АДА, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.

Лекция объединила профессиональное сообщество архитекторов, представителей государственного и частного секторов, а также студентов профильных факультетов, создав продуктивную площадку для обмена идеями, обсуждения вызовов и перспектив развития архитектуры, а также охраны и реставрации исторического архитектурного наследия.

Центральной темой выступления стала одна из ключевых задач современного градостроительства - сохранение исторической идентичности в условиях стремительного урбанистического развития. Алексей Гинзбург поделился практическим опытом реализации масштабных архитектурных и реновационных проектов, в которых сочетаются современные решения и бережное отношение к историческому контексту.

Отметим, что это мероприятие стало первым в запланированной серии профессионально-образовательных встреч, инициированных Государственным комитетом. Цель инициативы - содействие повышению квалификации специалистов, укрепление международного профессионального диалога и формирование устойчивой архитектурной культуры, основанной на гармонии между развитием и защитой памятников архитектуры.

Подчеркнем, что проведение подобных встреч играет важную роль в профессиональном развитии архитектурного сообщества Азербайджана, способствует обмену передовыми практиками и поддерживает реализацию стратегических задач устойчивого, культурно осмысленного современного градостроительства.