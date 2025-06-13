Погода на пятницу: В Баку ожидается до 34° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 14 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 20-22° тепла, днём – 29-34° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днём - 50–55%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется в основном сухая погода, однако днём в отдельных горных и предгорных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах осадки могут носить ливневый и интенсивный характер, также возможен град. Ночью и утром в некоторых горных местностях ожидается туман. Умеренный восточный ветер на отдельных участках временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18–22° тепла, днём - 32-37° тепла. В горах ночью - 9–14° тепла, днём - 17-22° тепла.