В эти дни в Баку частично ограничат движение на следующих улицах

С 14 по 16 июня Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана будут проводиться дорожные ремонтные работы на ряде дорог города Баку.

Ремонтные работы будут вестись по следующим адресам:

- Сабаильский район - Бадамдарское шоссе

- Бинагадинский район - перекрёсток дороги Мехдиабад – Бинагади - Балаханы

- Наримановский район - проспект Зии Буниятова

- От улицы А.Саламзаде в направлении проспекта Азадлыг

- Вблизи ритуального дома «Çingizxan», боковая дорога

- Хатаинскикй район - проспект Бабека (у дома №92, боковая дорога и рядом с авторынком)

- Ясамальский районе - улица А.Хагвердиева

- От проспекта Гусейна Джавида до улицы Ш.Мехтиева

- Низаминский районе - перекрёсток улиц Р.Рустамова и Э.Сулейманова

Отмечается, что в связи с ремонтными работами движение автотранспорта в указанных районах будет частично ограничено – дороги не будут полностью перекрыты.

«Просим заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения на участках, где будут проводиться ремонтные работы», - отмечают в Госагентстве.