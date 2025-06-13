В эти дни в Баку частично ограничат движение на следующих улицах
С 14 по 16 июня Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана будут проводиться дорожные ремонтные работы на ряде дорог города Баку.
Ремонтные работы будут вестись по следующим адресам:
- Сабаильский район - Бадамдарское шоссе
- Бинагадинский район - перекрёсток дороги Мехдиабад – Бинагади - Балаханы
- Наримановский район - проспект Зии Буниятова
- От улицы А.Саламзаде в направлении проспекта Азадлыг
- Вблизи ритуального дома «Çingizxan», боковая дорога
- Хатаинскикй район - проспект Бабека (у дома №92, боковая дорога и рядом с авторынком)
- Ясамальский районе - улица А.Хагвердиева
- От проспекта Гусейна Джавида до улицы Ш.Мехтиева
- Низаминский районе - перекрёсток улиц Р.Рустамова и Э.Сулейманова
Отмечается, что в связи с ремонтными работами движение автотранспорта в указанных районах будет частично ограничено – дороги не будут полностью перекрыты.
«Просим заранее планировать свои маршруты и учитывать временные изменения на участках, где будут проводиться ремонтные работы», - отмечают в Госагентстве.