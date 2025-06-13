В Азербайджане усилится ветер

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение.

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, 14 июня в некоторых регионах ожидается ветреная погода, и объявлено жёлтое предупреждение.

В Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Джебраиле, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Гяндже, Дашкесане, Гёйгёле, Ширване, Гаджигабуле, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Лерике и Ярдымлы ожидается восточный ветер со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с.