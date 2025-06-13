Теймур Мусаев: «Развитие онкологической службы - приоритет государственной политики Азербайджана»

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев выступил на Первом конгрессе онкологов Организации тюркских государств, прошедшем в Баку.

«Период первого руководства Гейдара Алиева стал важным этапом в развитии онкологической службы Азербайджана», - заявил Т.Мусаев в своем выступлении, подчеркнув, что один из ключевых импульсов развитию онкологической службы в те годы был дан благодаря инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева - по его личному поручению азербайджанские специалисты проходили обучение в ведущих онкологических центрах СССР.

«Эти специалисты впоследствии сыграли значительную роль в становлении системы здравоохранения и медицинской науки в Азербайджане, особенно в области онкологии», - отметил министр.

Министр здравоохранения Азербайджана также отметил, что тюркские государства выходят на новый уровень сотрудничества в онкологии: «Этот конгресс стал важной платформой для развития совместных научных исследований, инновационных проектов и обмена опытом между странами - участницами Организации тюркских государств».

Теймур Мусаев отметил, что развитие онкологической помощи в стране находится в фокусе внимания руководства государства и является приоритетом государственной политики Азербайджана: «Благодаря личной поддержке Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, в этой сфере достигнуты значительные успехи. Национальный центр онкологии, оснащённый передовыми технологиями, стал одним из ведущих медицинских учреждений региона».

По словам министра здравоохранения, ранняя диагностика, внедрение комплексных подходов и государственная поддержка коренным образом изменили отношение к онкологическим заболеваниям в стране: «Сегодня диагноз «рак» воспринимается не как приговор, а как начало пути к возможному и эффективному лечению, ориентированному на сохранение и восстановление качества жизни пациента».