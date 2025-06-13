Проект по раздельному сбору отходов охватил уже десять районов Баку - ФОТО

В соответствии с поручениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева о расширении реформ в коммунальной сфере, уже шесть лет в Баку успешно реализуется проект по сбору, вывозу и сортировке твердых бытовых отходов, инициированный Исполнительной властью города Баку.

Первоначально проект стартовал в Наримановском районе, и достигнутые положительные результаты позволили поэтапно включить в него ещё восемь районов столицы - Низаминский, Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Пираллахинский, Сураханский, Бинагадинский и Сабаильский.

С 13 июня реализация проекта началась и в Хазарском районе Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

В рамках подготовительных работ в этом новом участнике проекта было создано более 400 контейнерных площадок - на начальном этапе на этих площадках установлено 2500 новых современных контейнеров зелёного и оранжевого цветов, а также назначены ответственные лица за территорию.

Особое внимание в проекте уделяется информированию населения. В Хазарском районе проводятся встречи с жителями во дворах, кварталах и посёлках. В мероприятиях принимают участие сотрудники ИВ города Баку и Хазарского района, представители муниципалитетов и коммунальных служб, молодёжь и волонтёры. В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Исполнительной властью города Баку и Общественным объединением «Региональное развитие», волонтёры объединения активно участвуют в просветительской работе.

Подчеркивается, что сотрудники соответствующих структур и волонтёры проводят разъяснительные беседы с гражданами, раздают цветные пакеты (зелёные и оранжевые) и информационные буклеты, размещают просветительские постеры в кварталах и подъездах жилых домов.

Напомним, что для реализации проекта по распоряжению главы государства были выделены финансовые средства, за счёт которых для нужд коммунального хозяйства Баку закуплены 164 новых транспортных средства и механизма, соответствующих современным требованиям. Этот процесс продолжается.

Отметим, что в результате мероприятий, осуществлённых в последние годы в коммунальной сфере, столица Азербайджана превратилась в очень чистый и благоустроенный город. Успешная реализация данного проекта будет способствовать поддержанию чистоты в городе, защите окружающей среды и здоровья населения, формированию экологической культуры и достижению экономической эффективности.