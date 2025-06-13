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МВД напоминает родителям и выпускникам о безопасности в день «Последнего звонка»

Феликс Вишневецкий12:10 - Сегодня
МВД напоминает родителям и выпускникам о безопасности в день «Последнего звонка»

14 июня в общеобразовательных учреждениях будут приняты все необходимые меры для безопасного проведения мероприятий «Последнего звонка»

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МВД.

Будет увеличено количество патрульных групп полиции вокруг школ, где пройдут мероприятия, усилен контроль за соблюдением общественного порядка и недопущением нарушений правил при передвижении выпускников на автотранспорте.

Сотрудники дорожной полиции будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить искусственные пробки, нарушения правил остановки и парковки.

«Поздравляем всех выпускников с этим знаменательным днём. Обращаемся к родителям с просьбой не разрешать управлять автомобилем своим детям, не имеющим водительских прав. Выпускников призываем строго соблюдать правила общественного поведения и провести радостный день безопасно», - отмечают в МВД.

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