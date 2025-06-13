Находившегося в розыске азербайджанца задержали в Боснии и Герцеговине и экстрадировали в Азербайджан

Министерство юстиции продолжает эффективное сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств по задержанию и выдаче лиц, объявленных в международный розыск по обвинениям в совершении преступлений, для их возвращения в Азербайджан.

12 июня министерством была осуществлена экстрадиция в Азербайджан ещё одного лица, объявленного в международный розыск Интерполом через Национальное центральное бюро в Азербайджанской Республике, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Гражданин АР Мамедов Рамиль Рамиз оглу, обвиняемый в предварительном сговоре с несколькими лицами и совершении разбоя (статья 181.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) с целью завладения денежными средствами потерпевшего в размере 120 000 манатов, был обнаружен и задержан в Боснии и Герцеговине.

Отмечается, что Министерство юстиции направило соответствующий запрос и необходимые документы, а также провело рабочие переговоры – в результате было достигнуто соглашение об экстрадиции данного лица в Азербайджан.

Рамиль Мамедов был доставлен в Азербайджан ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Министерства юстиции и Пенитенциарной службы из города Сараево и по решению суда помещён в соответствующий следственный изолятор Пенитенциарной службы.