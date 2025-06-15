В Шахбузе микроавтобус упал в овраг, пострадали четыре человека

В селе Коланы Шахбузского района Нахчыванской АР четыре человека пострадали при падении микроавтобуса в овраг.

Как сообщает Report, инцидент произошел на магистрали Нахчыван-Батабат.

Так, водитель микроавтобуса Mercedes с госрегистрационным знаком 67-BF-243 потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в овраг. В аварии травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира, они госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия работают сотрудники полиции, по факту ведется расследование.