В Иране после атак Израиля погибли не менее 14 ученых-атомщиков

По меньшей мере 14 ученых-атомщиков погибли в результате израильских ударов по Ирану.

С таким утверждением выступило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, несколько ученых были убиты в том числе в результате взрывов заминированных автомобилей.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.

Источник: ТАСС