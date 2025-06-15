Эвакуация российских граждан из Ирана осуществляется поэтапно - ФОТО

Транзитный переход иностранных граждан, эвакуированных из Ирана, через территорию Азербайджана продолжается поэтапно.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня через пропускной пункт «Астара» государственной границы на территорию страны перешла четвертая по счету группа эвакуированных.

Большинство эвакуированных - граждане Российской Федерации. Они осуществляли деятельность в Исламской Республике Иран в различных сферах - в том числе в области искусства, образования и секторе услуг.

Часть группы еще накануне перешла на территорию Азербайджана и после всех необходимых процедур отправилась к местам назначения в соответствующем порядке.

Отметим, что некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в возвращении своих граждан, находящихся в Иране, на родину транзитом через территорию Азербайджана.