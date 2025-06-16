Российская сторона благодарит Азербайджан за содействие в эвакуации

Российская делегация представителей дипломатического и научного сообществ, эвакуированная из Ирана в Азербайджан, ожидает вылета из Баку в Москву.

Прибытие рейса в аэропорт Шереметьево ожидается вечером, сообщила ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

«Сегодня у нас будет организованный вылет в Москву. Мы добираемся каждый своих ходом. Вылетаем сегодня в 15:50 (по бакинскому времени). С точки зрения посольской работы - все на ура, - сообщила Сидоренко. - Прилет ожидается в 18:25 по Москве».

Профессор отдельно отметила, что азербайджанская сторона взяла на себя покрытие расходов, связанных с размещением делегации в гостинице. «Спасибо коллегам азербайджанским. Все было организовано в очень хорошем отеле. Было организовано питание, отличные номера», - добавила она.

Член СПЧ также сообщила, что все представители делегации были максимально мобилизованы и ориентированы на необходимость «добраться благополучно до безопасной зоны». «Что радует и за что спасибо каждому - никто не впал в панику. Все понимали, что надо действовать организованно. Все чувствуют себя хорошо, по крайней мере, удовлетворительно. Отравлений, ушибов, ран, перепадов давления и прочих обострений хронических болезней и появления новых у нас пока ни у кого не зафиксировано», - констатировала профессор.